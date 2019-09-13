Erdoğan'dan şehit yakınlarına taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili şehit ailelerini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.