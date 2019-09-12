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İstanbul Beylikdüzü’nde lüks sitede hemşirenin şüpheli ölümü

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Beylikdüzü’nde lüks bir sitenin bahçesinde hemşire olduğu öğrenilen bir kadının cesedi bulundu. Ekiplerin incelemelerinin ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, asıl ölüm nedeni ise otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

İSTANBUL Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitenin bahçesinde yaşanan olayda; iddiaya göre, akşam saatlerinde bahçeye çıkan site sakinleri, gezdikleri sırada ağaçlık bölgede bir kadının yerde yattığını gördü. Daha sonra ise yanına gittiklerinde kadının hayatını kaybettiğini anlayan site sakinleri, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ağaçlık alanda güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaptığı incelemelerin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kadının cesedinin bulunduğu bölgeye kapatarak incelemelerde bulundu. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında cesedin Sebahat A. isimli bir hemşireye ait olduğunu belirledi. Çalışmaların ardından kadının cesedi inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bahçede ölü bulunan Sebahat A.’nın asıl ölüm nedenin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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