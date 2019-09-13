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Kılıçdaroğlu: PKK alçak yüzünü gösterdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'nın düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, PKK'nın alçak yüzünü bir kez daha gösterdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristlerin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği hain saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, ''Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'da PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen EYP'li  saldırıda 4 kişinin şehit olması, 13 kişinin de yaralanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: 

"Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi… Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.''

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