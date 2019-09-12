Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "12 Eylül" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 12 Eylül darbesinin 39. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,12 Eylül 1980 Askeri Darbesinin yıl dönümünde Twitter'dan, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız #12Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır." mesajı paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız #12Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum.

"MİLLİ DARBEYE VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, #12Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz."