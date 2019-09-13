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Daniel Sturridge: Belki bir gün yeniden dönerim

Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge, Instagram hesabından yayınladığı mesajla eski günlerini andı. Sturridge, ''Belki bir gün yeniden dönerim. Ne olacağını asla bilemezsiniz” dedi.

Trabzonspor'da hazır olmadığı için Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından tercih edilmeyen Daniel Sturridge için, Gençlerbirliği karşılaşmasında az da olsa oynama ihtimali var.

Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sakatlığı nedeniyle hücum bölgesinde sıkıntı çeken Karaman’ın, İngiliz oyuncuya şans verip vermeyeceği belirsiz. Çoğunlukla takımdan ayrı çalışan Sturridge ise eski günlerinin özlemiyle adeta yanıp tutuşuyor.

''Belki bir gün yeniden dönerim''
İngiltere’de yapılan bir ankette, gol sevinci Premier Lig’in en iyi kutlamalarından seçilen Daniel Sturridge, Instagram hesabından yayınladığı mesajla o günleri andı. Gol sonrası dans eden bir videosunu paylaşan Sturridge, Tino Asprilla ve Ian Wright’i etiketleyerek, “Gol sevincimin, Premier Lig’in en iyi kutlaması seçilmesinden büyük onur duydum. Belki bir gün yeniden dönerim. Ne olacağını asla bilemezsiniz” dedi.

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