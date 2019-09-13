 Yiğitcan Ergin kimdir kaç yaşında Arka Sokaklar'ın gizemli ismi

Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar 14. yeni sezonu ile yarın akşam başlayacak. Unutulmaz bir sezon finali yapan dizinin 522. bölümünde seyirci dizide yeni isimleri görecek. Bunlardan biri de Yiğican Ergin olacak. Peki Yiğitcan Ergin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Arka Sokaklar dizisine yeni dönemde dahil olan Yiğitcan Ergin, canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekti. Deli Gönül ve Racon isimli dizilerde rol alan Yiğitcan Ergin, 2017 yılında ise Kötü Çocuk isimli filmde rol almıştır. Peki, Yiğitcan Ergin kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı detaylar

Yeni sezonda kadroda kimler var: Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi, yeni sezona kadrosuna kattığı üç yeni oyuncu ile başlıyor.

Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.

Peki diziye yeni katılan Yiğitcan Ergin kimdir, daha önce hangi dizilerde rol aldı:

Arka Sokaklar'ın yeni oyuncusu Yiğitcan Ergin, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kamera karşısına ilk kez Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir, Sezin Akbaşoğulları, Barış Arduç, Sarp Akakya ve Seçkin Özdemir gibi isimlerin rol aldığı Racon Ailem İçin dizisiyle çıktı.

2017’de vizyona giren ve aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan Kötü Çocuk filmiyle ilk beyaz perde deneyimini yaşadı.