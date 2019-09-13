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Manchester United Vedat Muriç için geliyor

İngiltere'nin Kosova'yı 5-3 yendiği maçta Tottenham gözlemcileri tarafından yakın takibe alınan Vedat Muriç için Manchester United devreye girdi.

Kosova adına harika performans gösteren Vedat Muriç, Euro 2020 elemelerinde 2-1 kazanılan Çekya maçında 1 gol atarken, İngiltere’ye 5-3 kaybedilen mücadelede de 2 asist-1 golle oynamıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Manchester United’ın Doğu Avrupa Sorumlusu olan Kristo Kilibarda’nın, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip edeceği öğrenildi.

Olumlu rapor verilirse düğmeye basılacak
Klibarda, Vedat ile ilgili hazırlayacağı raporu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’e iletecek. Norveçli teknik adam, Muriç hakkında olumlu rapor verirse, önümüzdeki Ocak ayında Kırmızı Şeytanlar, Kosovalı golcünün transferi için resmen düğmeye basacak.

26 maçta 17 gol
3.5 milyon Euro + 4 futbolcu karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında çıktığı 26 maçta 17 gol atmayı başardı.

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