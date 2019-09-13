2012 Kaymakamlık sınavı soruşturmasında 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı

ANKARA merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı. 2012 Kaymakamlık sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılması soruşturması kapsamında 45 ilde 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılı kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca sınavdan önce ele geçirilerek sızdırılması ve usulsüzlük yapılması iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 45 ilde eş zamanlı olarak gözaltı talimatı verildi.

83 şüpheli gözaltına alındı

Şu ana kadar Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 83 şüpheli gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Adana merkezli 13 ilde operasyon

ADANA merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda ise aralarında subayların da bulunduğu 16'sı aktif askeri personel olan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.