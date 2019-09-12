Suriye sınır hattımız güçleniyor! 9 tonluk beton mevziler ulaştı
Türk Silahlı Kuvvetli Suriye'den gelen terör tehdidi unsurlara karşı amansız bir mücadele içinde. Bununla beraber sınır güvenliğini had safhada sağlayacak önlemlere devam ediyor. Hatay'da, Suriye sınırındaki birliklere 9 ton ağırlığındaki beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
Yanıbaşımızda 8 yılı aşkın bir süredir iç savaş yaşayan Suriye'nin içinde bulunduğu kaotik durum Türkiye'nin güvenlik endişelerini artırıyor. Bu nedenle sınır güvenliği için günden güne önemli çalışmalara imza atılıyor. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınırdaki birliklere sevkiyatları hızlandırdı. Son olarak Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere, 9 ton ağırlığındaki beton mevzi gönderildi.
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5 TIR GÖNDERİLDİ
Sınırda konuşlu birliklere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 5 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
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