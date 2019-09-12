Suriye sınır hattımız güçleniyor! 9 tonluk beton mevziler ulaştı

Yanıbaşımızda 8 yılı aşkın bir süredir iç savaş yaşayan Suriye'nin içinde bulunduğu kaotik durum Türkiye'nin güvenlik endişelerini artırıyor. Bu nedenle sınır güvenliği için günden güne önemli çalışmalara imza atılıyor. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınırdaki birliklere sevkiyatları hızlandırdı. Son olarak Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere, 9 ton ağırlığındaki beton mevzi gönderildi.