HABER /  EKONOMİ

Rusya'dan büyük hamle! 2020 itibariyle dolarla borçlanmayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, 2020’de ABD doları üzerinden dış borçlanma gerçekleştirmeyeceklerini belirterek, “Muhtemelen avro ve belki yuan üzerinden borçlanacağız.” dedi.

Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019’nın sonuna kadar dış borçlanma planlamadıklarını söyledi.

Gelecek yıla ilişkin planlamada dolardan uzaklaşacaklarını anlatan Siluanov, “2020’de dolar olmayan para birimlerinden, muhtemelen avro ve belki yuan üzerinden borçlanacağız.” diye konuştu.

Ülke ekonomisinin “dolarsızlaştırılması” için adımlar atılıyor

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin uluslararası rezervlerinde doların payı, geçen yıl 2017’ye kıyasla 23,1 puanlık düşüşle yüzde 22,7’ye gerilerken, avronun payı 10 puanlık yükselişle yüzde 31,7’ye, yuanın payı 11,4 puanlık artışla yüzde 14,2’ye yükseltildi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin de Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası ile birlikte ülke ekonomisinin “dolarsızlaştırılması” için çeşitli adımlar atılacağını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
2012 Kaymakamlık sınavı soruşturmasında 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı
46. Dünya Arıcılık Kongresi’nde Eğriçayır Balı "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görüldü
ABD'den kritik adım! 100 yıllık tahvil ihracı düşünülüyor
Falcao için bomba iddia: 40 yaşında kadar oynar
'Asla olmaz' denilen söylentiyi Devlet Bahçeli doğruladı Süleyman Özışık yazdı
Fenerbahçe'nin Vedat Muriç kararı belli oldu! Sözleşmedeki bomba detaya bakın
ÖNCEKİ HABERLER
Medipol Başakşehir'in konuğu Demir Grup Sivasspor
Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a ziyaret
Acı gerçek ortaya çıktı! Abdülkadir Ömür'ü göz göre göre yaktılar
 Yiğitcan Ergin kimdir kaç yaşında Arka Sokaklar'ın gizemli ismi
Manchester United Vedat Muriç için geliyor
13 Eylül evde bakım parası hangi illerde yattı yeni liste
Yorumlar