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İBB Yeşilay’a 25 yıllık bedelsiz bina tahsis etti! Yeni bir tartışma başladı

İBB'de Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın adı resmen “Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı” olarak değiştirildi. Yeşilay’a da İBB’ye ait Beyoğlu’ndaki bir bina, 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Nisan ayında toplanan meclis oturumlarında CHP'nin “Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu” kurulması önerisine AKP'nin karşı çıkması tepkilere yol açmıştı. AKP grubu da tepkiler üzerine geri adım atarak Mayıs ayı meclis oturumunda İBB'de “Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı” kurulmasını önereceklerini açıklamıştı. Mayıs ayında teklif AKP grubu tarafından meclise sunuldu. Teklif, İBB Meclisi'nin Eylül ayı oturumlarında karara bağlandı.

Karar oy birliği ile kabul edildi

Eylül ayı oturumlarının son bileşiminde gündeme alınan teklif kabul edilerek Anayasa'nın 58. maddesindeki hükmü doğrultusunda bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirmek, her türlü bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla İBB bünyesindeki Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın adının “Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı” olarak değiştirilmesine karar verildi. Daire başkanlığına bağlı olarak “Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Müdürlüğü” kurulması da uygun bulundu. Karar oy birliği ile kabul edildi.

25 yıllığına tahsis edildi

Aynı oturumda Yeşilay Cemiyeti Beyoğlu Şube Başkanlığı'nın talebi üzerine mülkiyeti İBB'ye Beyoğlu Keçicipiri Mahallesi'ndeki 280 metrekarelik arazide yine İBB tarafından yaptırılarak 2018 yılının sonunda geçici kabulü yapılan binanın bağımlılıkla mücadele eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına bedelsiz olarak Yeşilay'a tahsisi gündeme geldi. İBB Meclisi'nin Hukuk ve Sağlık komisyonları tarafından hazırlanan ortak raporda, İBB'ye ait binanın Yeşilay'a bedelsiz olarak 25 yıllığına tahsis edilmesi uygun bulundu.

“Yeşilay'a karşı değiliz”

Karara CHP grubu muhalefet etti. Hukuk Komisyonu'nun CHP'li Üyesi Ülkü Sakalar, İBB bünyesinde Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire başkanlığı kurulmasını karara bağladıklarını belirterek, “Elbette Yeşilay'a karşı değiliz. Yeşilay'a birçok kurum ve kuruluş kaynak aktarımında bulunuyor. Ama yeni kurulan daire başkanlığının kaynağa ihtiyacı olması nedeniyle bu binanın yeni daire başkanlığına tahsis edilmesi daha doğru olacaktır” dedi. Tahsis kararı, çoğunluğu elinde bulunduran AK Partili üyelerin oyları ile kabul edildi.

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