HABER /  GÜNCEL

Sancaktepe'de cani evlat öldürdüğü annesinin cesediyle 2 gün yaşamış

Demirören Haber Ajansı

SANCAKTEPE'DE annesi Naciye Torunoğlu'nu başına bir cisimle vurarak öldüren Cihan T., cinayetten sonra iki gün onunla aynı evde kaldığı ve cesedi buzdolabına saklamaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sancaktepe'de 11 Eylül 'de Kemal Türker Mahallesi, Halilbey Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katından kötü kokular gelmesi üzerine harekete geçen polis içeri girdiğinde bir kadın cesedi ile karşılaştı. Cesedin aynı evde oturan ve kendisinden iki gündür haber alınamayan 57 yaşındaki Naciye Torunoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Polis oğlunu arıyordu

Polis yaptığı inceleme sonucu başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edilirken, cinayet şüphelisi olarak oğlu Cihan T. aranmaya başlandı. Yapılan çalışmalar sonucu Cihan T. önceki gün akşam saatlerinde polis tarafından yakalandı. Polis Cihan T.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Ferdi Ş.'yi de cinayet olayıyla ilgili gözaltına aldı.

Cesetle 2 gün birlikte yaşamış

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin annesini öldürdükten sonra onunla birlikte iki gün aynı evde yaşadığı tespit edildi. Şüphelinin annesinin üzerine bir battaniye örttüğü, koku olmaması için evdeki vantilatörü çalıştırdığı öğrenildi. Şüpheli Cihan T.'nin ayrıca cesedi buzdolabına da sokarak saklamaya çalıştığı öğrenildi.

Hesabın şifresini öğrenmeye çalışmış

Öte yandan şüphelinin olaydan sonra annesine ait banka şubesinde bulunan 40 bin lirayı çekmek için, bir kız arkadaşından yardım istediği, annesi gibi bankayı aratarak hesap şifresini öğrenmeye çalıştığı öğrenildi. Şüpheli işlemleri bittikten sonra adliyeye sevk edildi.

"Ben annemi öldürmedim" diye bağırdı

Şüpheli adliye ye götürülürken "Ben annemi öldürecek kadar şerefsiz değilim" diye bağırdı. Cihan T. ile birlikte gözaltına alınan diğer şüpheli Ferdi Ş.'de adliyeye gönderildi.

İlgili Haberler
Yeşil reçete operasyonu! 430 bin ilaç ele geçirildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Diyarbakır saldırısında şehitlerin kimlikleri belirlendi işte saldırıda korkunç detaylar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
HDP'li vekil Leyla Güven'den tehdit gerillaya katılım da olacak savaş da olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere destek HDP'ye gözdağı
Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! 5 bin personel alımı için başvurular başladı
TOKİ'den ikinci indirim kampanyası yüzde 22 indirim olacak
Meral Akşener'den flaş açıklamalar! Millet İttifakı devam edecek mi? 2023'de aday olacak mı?
Acı gerçek ortaya çıktı! Abdülkadir Ömür'ü göz göre göre yaktılar
ÖNCEKİ HABERLER
YKS ek tercih sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Devletle kavga ederek hiçbir yere varamazsınız
FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
ALES kaç dakika 2019 ALES/2 kaç soru çıkacak ÖSYM
Aşure yaparken okunacak dua hangisi Arapça okunuşu
Gamze Topuz kaç yaşında Arka Sokak'ın Ceyda'sı kimdir olaylı evliliği
Yorumlar