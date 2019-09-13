Yeşil reçete operasyonu! 430 bin ilaç ele geçirildi
BURSA merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, üretici firmalardan, 'ihraç edecekleri' yalanıyla alıp piyasaya süren, aralarında iş adamlarının da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 430 bin ilaç ele geçirildi.
Ele geçirilen ilaç sayısının, Türkiye genelinde bir seferde ele geçirilen en yüksek rakam olduğu belirtildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında yeşil reçeteye tabi 235 bin ilaç ele geçirdi. Narkotik polisi, operasyonun ardından Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla soruşturmayı derinleştirdi.
Birçok adrese eş zamanlı operasyon
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda da operasyon için düğmeye bastı. Polis, Bursa merkezli operasyonda Samsun, Erzurum, Karaman, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Van ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
430 bin ilaç ele geçirildi
Operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı, yeşil reçeteyle satılan 430 bin ilaç ele geçirildi. Şüphelilerin, üretici firmalara, sahte belgeler ile kendilerini ecza deposu gibi gösterip, ihraç edecekleri yalanıyla ilaçları aldıkları, uyuşturucu olarak da sattıkları belirlendi.
Bursa'ya getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek