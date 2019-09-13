Yeşil reçete operasyonu! 430 bin ilaç ele geçirildi

430 bin ilaç ele geçirildi

Operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı, yeşil reçeteyle satılan 430 bin ilaç ele geçirildi. Şüphelilerin, üretici firmalara, sahte belgeler ile kendilerini ecza deposu gibi gösterip, ihraç edecekleri yalanıyla ilaçları aldıkları, uyuşturucu olarak da sattıkları belirlendi.