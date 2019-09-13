Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere destek HDP'ye gözdağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ''Analara devlet olarak yanlarındayız diyorum. Burada PKK, siyasi uzantısı HDP yapacakları varsa yaparlar. Bu işi Meclis'e taşımak suretiyle kendilerini meşrulaştırma gayesine prim vermeyiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

''Terörle mücadeleyi yılmadan sürdüreceğiz''

Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; Olay dün gece vuku buldu. İlk etapta 4 sonra şehit sayımız 7'ye yükseldi. 10 kadar yaralımız var. Allah şehitlerimize rahmet yaralılarımıza şifalar eylesin. Şehit aileleriyle görüştüm. Biz yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik, bunlar bizi yıldıramaz diyorlar. Bu olaylarlar ne olursa olsun bizi yıldıramaz. Terörle mücadeleyi yılmadan sürdüreceğiz.''

''Bu zirveyle İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız''

Ankara'daki üçlü Suriye zirvesini değerlendiren Erdoğan, ''Suriye zirvesi bir süreç. Soçi'de başladı, Ankara ve Tahran'da devam etti. Soçi ve bundan sonra Ankara'da devam edeceğiz. Bu zirveyle İdlib'deki gelişmeleri ele alacağız. Gözetleme noktaları dahil olmak üzere buradaki gelişmeler, terör örgütleriyle verilen mücadele bu süreci devam ettireceğiz. Koalisyon güçlerinin çalışmaları var, onlarla da görüşüyoruz. Sayın Trump'ın daha önce 20 mil olarak ifade ettiği bölgedeki çalışmalarımız bizim TSK mensuplarımız ve ABD'nin mensupları görüşmeler yaptılar. Varılan bazı noktalar var. Helikopterlerimiz hep birlikte lojistik olarak hava harekatı yürütüyorlar. PYD/YPG bunlara karşı ABD'nin tavrını önemsiyoruz. Şu ana kadar istediğimiz tavır yok." dedi.

''Analara devlet olarak yanlarındayız diyorum''

Diyarbakır'daki annelerin HDP binasının önündeki eylemleri için görüşlerini aktaran Erdoğan, ''Annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Burada canı yanan anneler var. Evlat acısı nedir anneler iyi bilir. Bu iş serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile falan değil binlerce insan oraya gidecek. Bir yerde korku olayı da var. Şu anda STK'lar vs Diyarbakır'a gelmeye başladılar. Analara devlet olarak yanlarındayız diyorum. Bu süreci yakından takip ediyoruz. Terör örgütü Kürt kardeşlerime her türlü cefayı çektirdi. Burada PKK, siyasi uzantısı HDP yapacakları varsa yaparlar. Bu işi Meclis'e taşımak suretiyle kendilerini meşrulaştırma gayesine prim vermeyiz. Biz zaten Gabar'da, Tendürek'te Bestler Deresi'nde yapılması gerekenleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.