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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Diyarbakır'daki terör saldırısını kınadı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Diyarbakır'da 7 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadıklarını belirterek saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu. 

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 kişi şehit olmuş, 10 kişi ağır yaralanmıştı. 

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