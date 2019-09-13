Meral Akşener'den flaş açıklamalar! Millet İttifakı devam edecek mi? 2023'de aday olacak mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Millet İttifakı'nın geleceği, 2023'de cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı, ve yine 2023 seçimleri için gizli görüşmeler yaptığı iddialarına ve yeni parti çalışmalarına ilişkin flaş açıklamalar geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da kadın medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Akşener, basın mensuplarının, son dönemde gündeme gelen Millet İttifakı'nın geleceği ve 30 Ağustos resepsiyonunda görüntülenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile samimi diyaloğu sorularına çarpıcı yanıtlar verdi.

Millet İttifakı'nın geleceği

Meral Akşener, "Askersiz orduların konuşulduğu bir dünyada, biyoteknolojinin yaygınlaştığı bir dünyada, dijital teknolojinin hayatın her alanında yer aldığı bacasız fabrikaların yani ışık yanmayan fabrikaların konuşulduğu bir dünyada biz dişlerimizi, yumruklarımızı sıkıp birbirimize bakıyoruz. Bunu Türkiye taşıyamaz. O nedenle sağduyunun hakim olabileceğini düşünüyorum. O nedenle bizimle ilgili, yani CHP ve İYİ Parti'nin yaptığı işbirliğinin sürüp sürmeyeceği bu gelişmelere göre şekillenir" diye konuştu.

"Başarma hissini kimsenin elinden almaya hakkımız yok''

İttifaklar sisteminin gayrı resmi yapılan bir sistem olduğunu belirten Akşener, "Kurumsallaşacak mı, nasıl bir yola doğru gidilecek, onları zaman içerisinde göreceğiz. Bu sistem devam ettiği süre içerisinde bu umuldu. Yeşeren bu umudu, 'oyumla değiştirebilme' umudunu, o başarma hissini kimsenin elinden almaya da hakkımız yok" dedi.

Yeni parti değerlendirmesi

Millet İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği ve yeni kurulması beklenen partilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşener, şunları kaydetti:

"Türkiye'de demokrasi çok kasıldı. Dolayısıyla farklı renklere farklı söylemlere farklı seçeneklere farklı teşebbüslere ihtiyaç var. Bu arkadaşlarımızın kuracakları partileri, daha kurulup kurulmayacağı dönemde dahi olumlu gördüğümü kendilerine başarılar dilediğimi hep söyledim aynı yerde duruyorum. Siyasette rekabet iyi bir şeydir. Siyasette rekabet diye bir kavram kalmadı. Siyasette rekabet yaptığınız zaman seçmenin işine yarar." Akşener, Türk siyasetine yeni partilerin katılmasında partisinin ve kendisinin de ciddi bir pay sahibi olduğunu ifade etti.

Resepsiyonda Erdoğan'la samimi diyalog

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraf karesini değerlendiren Akşener, "Net bir şey söyleyeyim, biz 30 Ağustos resepsiyonuna geçen yıl da gitmiştik. Orada Sayın Erdoğan'la daha fazla gülümseyerek bir fotoğraf çektirmiştik tesadüfen. Her seferinde benim fotoğraflarım yayılır. Orada her iki tarafın da çok gülümsediği bir fotoğraftı; ama sadece, 'Nasılsınız, bayramımız kutlu olsun' ile sınırlı. Geçen seneki bayramla bu yılki arasındaki fark vardı. Liderleri oturtmamışlardı, ayaktaydık ve Sayın Erdoğan dolaştı. Sadece siyasi bir nezaket dışında konumlandıracak bir fotoğraf değil o. Ev sahibi- misafir. Onun dışında siyaseten, siyasi adap ve nezaketle alakalı bir durum.'' diye konuştu.

Akşener şöyle devam etti;

Bir şeyi daha samimiyetle söyleyeyim; siyasi partiler arasındaki görüşmeler, mesaj alıp götürme başka yöntemlerle olur. Onca kalabalık içinde orada mesajlaşılmaz. Tecrübeli bir siyasiyim. Herhangi bir mesaj alışverişi kesinlikle yok. Ben asla kimseyle gizli görüşmem. Kim görüşmek isterse benimle aracı kurumlardan, varsa diye bahsediyorum, gelir partide genel merkezde, aleni açık görüşürüm.

"Anahtar biziz"

Akşener, "AK Parti ile temasa sıcak bakar mısınız?" sorusu üzerine, "Anahtarız biz 2023 seçimlerinde. Yani 2023 diye bildiğimiz için söylüyoruz. 2023 seçimlerinde Sayın Erdoğan'ın seçilmesi imkansız. Kendisinin de bunu gördüğünü biliyorum. Yetmiyor oylar. Biz şuradayız ve anahtarız. Dolayısıyla çekiştirilmekten daha doğal hiçbir şey olmaz" dedi. Kendisinin seçimlerde aday olup olmayacağı sorusuna ise merhum Süleyman Demirel'in "Doğmamış çocuğa don biçmem" sözüyle yanıt verdi.