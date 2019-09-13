Ahmet Davutoğlu Ak Parti'den istifa etti son dakika açıklaması

AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu Ak Parti'den istifa etti. Davutoğlu istifasını ''AK Parti tabanına kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için yıllarca alın teri verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz'' diyerek açıkladı.

AK Parti hükümetlerinde; 2 yıl Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığı, 5 yıl Dışişleri Bakanlığı yapan ve geçtiğimiz hafta 3 isimle birlikte ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilen Ahmet Davutoğlu ekibiyle birlikte kameraların karşısına geçerek istifasını bir son dakika açıklamasıyla duyurdu.

Davutoğlu'na Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın yanı sıra AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de eşlik etti.

Yıllarca alın terimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz

İhraç sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Yıllarca alın terimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz. Aziz milletimiz tabelalar geçici, hayatımızı anlamlı kılan değerler kalıcıdır. Biz bu değerlerin savunucusu olmaya devam edeceğiz." diyerek, AK Parti'deki siyasi hayatına son verdiğini duyurdu.

Partisinden önce davrandı!

Davutoğlu hakkında bugün çıkması beklenen ihraç kararı için “Ak Parti aldığı kararla kuruluş felsefesini ihraç ediyor” dedi ve partisine “Artık millete fayda ve çözüm üretemezler” diye yüklendi.

Tabelalar geçici ilkeler kalıcıdır

Davutoğlu “Ak Partililere teşekkür ediyoruz ancak veda etmiyoruz. Tabelalar geçici ilkeler kalıcıdır” dedi.

Yeni parti duyurusu

“Yeni bir siyasi yola çıkmak bizim içini tarihi bir sorumluluk ve milletimiz için yükümlülük haline gelmiştir” diyen Davutoğlu “Herkesi ortak akıl çerçevesinde bir araya gelmeyi davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Hayatımıza anlam katan değerlerin bir siyasi yapış şeklinde tarihe yansıması olarak gördüğümüz ve başarısı için bütün varlığımızı koyduğumuz partimizden ihraç talebiyle karşısına geleceğimizi tahayyül bile edemezdik. AK Partinin siyaset anlayışı 3Y ile şekil bulmuştu. Ak Parti bu anlayışla milletimize büyük hizmetler verdi. Ancak son yıllarda AK Parti milletin gönlünde taht kurmasına sebep olan söylemlerden uzaklaştı.

Bu önerilerimiz hiçbir şekilde karşılık bulmasa da...

Sevgili vatandaşlar, demokratik siyasetin temelinde farklılıkların ifade edilmesi bulunmaktadır. Genel başkanlığı bıraktığımız günden itibaren Ak Parti'deki aksaklıkları eleştirilerimizi sözlü ve yazılı bir şekilde en yetkili makamlarla paylaştık. Bu önerilerimiz hiçbir şekilde karşılık bulmasa da üç yıl boyunca kamuoyuna karşı hiçbir açıklamada bulunmadık. Peki niye 22 Nisan'dan itibaren konuşmaya başladık.

AK Parti yönetiminin muhasebe yapmaya itmek istiyorduk

AK Parti, 31 Mart'ta hem ittifak yaptığı partiye hem de rekabet ettiği partilere karşı oy kaybetti. Tabanımız yoğun bir karamsarlık içerisindeydi. Daha önce ilettiğimiz eleştirilerden haberdar olmayan taban bizi de sorumlu buluyordu. Biz 22 Nisan'da kamuoyuyla paylaştığımız görüşlerimizle kuruluş ilkelerinden uzaklaşan mevcut AK Parti yönetiminin muhasebe yapmaya itmek istiyorduk.

Kul hakkına girdiler

Sözlerimiz açık, tespitlerimiz net, tavsiyelerimiz samimiydi. Konuşmalarımızda ülkemizin geleceği, davamız dememize rağmen fitne ile itham edildik. Bizim adlarımızı unutturabileceklerini zannederek tarihleri sildiler. Bizi unutturabilmek için milyonlarca AK Partilinin emeklerini yok sayarak kul hakkına girdiler.

İhraç için tebligat ulaştığında bir kez daha hüzünlendim

Söylediklerimize yanlış diyemeyenler öfke il bize yönelik ihraç süreci başlattılar. AK Parti'den ihraç için tebligat ulaştığında bir kez daha derin bir hüzünlendim, utanç duydum. Bu siyasi metin son derece özensiz hazırlanmış. AK Parti 18 yıl önce kurulduğunda ortak akıl parti içi demokrasi ile geçinmeyi vadetmişti. Yaptığımız eleştirileri önemsemek yerine ihraç kararı alan yönetim tarih ve millet önünde bunu hesabını mutlaka verecektir. Bugün bu ihraçlarla parti içi eleştirilerden kurtulacağını zannedenler bu kopuşu daha da derinden hissedecekler.

AK Partinin ülke sorunlarına çare olma imkanı kalmamıştır

Muhasebe çağrılarına, yapıcı eleştirilere kulaklarını tıkayan bir yapının millete fayda üretmesi mümkün değildir. Dar bir kadronun hakimiyeti altına girmiş AK Partinin ülke sorunlarına çare olma imkanı kalmamıştır.

Yeni bir siyasi hareketi inşa etmek bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bu çerçevede hangi siyasi görüşle mensup olursa olsun bu ülke için sorumluluk hisseden herkesi birlikte çalışmaya davet ediyoruz.