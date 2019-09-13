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Esenyurt’ta arabanın ezdiği minik Zeynep’in ölümden mucizevi kurtuluşu

İhlas Haber Ajansı

ESENYURT’ta babasının marketinin önünde oynayan 4 yaşındaki Zeynep Hiranur’u sokağa giren akrabaları görmeyerek üzerinden geçti. Küçük kızın kazadan mucizevi kurtuluşu kameralara böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Kıraç’ta yaşandı. Edinilen bilgiye, 4 yaşındaki Zeynep Hiranur Kaplan, babasının marketinin önünde yolda oturarak oyun oynuyordu. Bu sırada akrabaları olduğu öğrenilen M.K., aracıyla sokağa hızla giriş yaptı. Sürücü M.K. yerde oynayan küçük kızı görmeyerek üzerinden geçti. Ön tekerleri ile Zeynep Hiranur’un üzerinden geçen sürücü durumu fark ettikten sonra araçtan hemen indi.

Bu sırada küçük kız ise aracın altından kendi imkanı ile çıktı. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile kendisine çarpan araç ile sokak başındaki sağlık ocağına götürülen minik Zeynep Hiranur, daha sonra Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Birkaç gün tedbir amaçlı hastanede kalan küçük kız kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza sonrası küçük kızın ailesi akrabaları olan M.K.’dan şikayetçi olmadı.

“Kızım yerde oturduğu için muhtemelen görmediler”

Hastaneden sonra taburcu olan Zeynep Hiranur’un babası olayla ilgili konuşarak, “Cuma günü 15.30 sıralarında kızım orada oyun oynarken bir arkadaşımız araç ile yanlışlıkla istemeden çarpmış. Kızım yerde oturduğu için muhtemelen görmediler. Rabbimde inşallah muhafaza etti kızımı. Allah’u Teâlâ bize bağışladı. Bizim akrabamız kazayı yapan. Kendisi aradı beni dedi ki ‘kızının üzerinden arabayla geçtim çabuk gel’ Elhamdülillah geldim baktım ki kızımın durumu iyi. Allah bize bağışladı. Çok şükür” dedi.

İnanılmaz kurtuluş güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı Zeynep Hiranur’un babasına ait iş yeri kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, küçük kızın sokağın hemen girişinde yerde oyun oynaması görülüyor. Görüntülerin devamında ise küçük kızın sokağa giren aracın ön tekerlerinin altında kalması sonrasında kendi imkanları ile aracın altından çıkmasını yer alıyor. Güvenlik kamerası görüntülerinin son saniyelerinde ise küçük kızın kendisine çarpan sürücü tarafından sağlık ocağına götürülmesi kayıtları yer alıyor.

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