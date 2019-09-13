Erdoğan'ın talimatı heyecan yarattı! İşte EYT'lilerle ilgili son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'lilerin durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesi yüz binlerce EYT'liyi heyecanlandırdı. İşte EYT'lilerle ilgili son durum.

EYT'lilerle ilgili son durum merak edilirken yeni bir gelişme yaşandı. Bu konuda bir açıklama yapan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da EYT konusunda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu.

"Bir formül üreteceğiz"

Kılıç şunları söyledi: Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Somut bir adım atılmış oldu. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor.

Finlandiya modeli önerisi

Finlandiya ve Almanya'da emeklilik yaşı 65-67 arasında, Türkiye'de 2008 sonrasında yaş erkekte 61, kadında 58. Finlandiya'da geliştirilen sisteme göre, emekliliğine kısa bir süre kalan bireylere alınacak maaş için her yıl yüzde 2 daha az maaş ödeniyor. Zaman zaman bu uygulamanın EYT'lilere uyarlanmasıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

"Uzun soluklu olacak"

Konuyla ilgili NTV'ye bilgi veren Prof. Dr. Vedat Bilgin ise şunları söyledi:

Emeklilikte yaşa takılanlar homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olanlar var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak, şu an işin çok başındayız henüz somut bir gelişme yok.