Rafet El Roman'ın eski eşi Ceren'in yüzü gözü patlamış! Baba Atilla Kaplakarslan tüm sırları ortaya döktü

"Nuray'ın iki kolunu kırıyor"

Kontrolü vardı hastaneye gitmişlerdi. O adını bile anmak istemediğim şahıs hastaneye gidiyor. Hamileliğiyle ilgili bir paylaşımından dolayı. 'Ben daha bizimkilere bile söylemedim' gibi bir bahaneyle tartışma başlatıyor. Nuray devreye girince adam tabancasını çıkarıp Nuray'ın iki kolunu kırıyor. Ceren annesinin üstüne kapaklanıyor.