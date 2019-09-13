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Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?

Cuma günü kısmet açmak için ve kısmeti bağlı olanlar için okunacak dua hangisidir? Cuma günü hangi dualar okunur? Cuma namazından önce olduğu gibi cuma namazı sonrasında da bazı duaları okumak gerekir. Peki hangi dualar ve sureler cuma günü okunmalıdır.

Cuma günü İslam dinindeki 5 kutsal andan biridir ve Cuma günü okunacak dualar ile surelere haliyle çok büyük sevaplar vardır. Cuma namazı saatlerinde dualarla ibadet edenler İmam-ı Gazali’ye göre Allah evliyaları sınıfına katılır. Peki cuma günü okunacak dua ile cuma namazı saatlerinde okunan dilek duaları nasıldır? İmam Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diyenler evliyalar sınıfına dahil olur. Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

KISMET AÇILMASI İÇİN OKUNACAK DUALAR : Cuma günü abdest alınıp 2 rekât tövbe namazı kılıp 18 defa Cuma suresi okunması hayırlı evlilik için tavsiye edilir. Bunun dışında evlenmek isteyenleri kısmetlerinin açılması için her gün şu duayı okumaları öneriliyor : ‘’Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru. (Manası : Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.

KISMETİ BAĞLI OLANLARIN OKUYACAĞI DUA : Kısmeti bağlı olduğunu düşünen, evlenmek için bir türlü uygun birini bulamayan bir kimse aşagıdaki dua formülünü 21 gün uygulasın. Bir bardak temiz bir suya 101 defa aşağıdaki duayı okuyup her gün içsin. Bu okuma ve içme işlemine 21 gün devam etsin. Duası : “İnnâ Fetahnâ Leke fethan-mübina.Ve fütihatis-semâiü fekânet ebvabâ.” Anlamı:“Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.”

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED'İN HASTALARA ŞİFA DUASI : Hazret-i Âişe’den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi; Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame. Manası : “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.”

HZ. MUHAMMED'İN ŞİFA DUASI : Hz. Ayşe'den rivayet edilene göre peygamberimiz kendisine bir hasta şifâ bulmak için dua istediğinde şöyle dua etmiştir : Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina. Manası : “Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.”

Cuma namazından sonra okunacak dua : -Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke. Duanın Türkçe anlamı : Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir. (Bu duaya edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtaç etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır. )

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