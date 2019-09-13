Beşiktaş'tan Loris Karius için flaş hamle

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda Liverpool ile masaya oturup Alman kaleci Karius'un bonservisini almaya çalışacak.

Beşiktaş yönetimi, ikinci feda dönemi için çalışmalara şimdiden başladı. Yönetim, yeni dönemde bir oyuncuya verilecek en yüksek maaşı 2 milyon euro olarak belirledi.

4 milyon euro

Yönetimin amaçlarından birisi de takıma iyice uyum sağlayan kaleci Karius'un bonservisini almak. Sözleşmesinde 8 milyon euro'luk satın alma bedeli bulunan Alman kaleci için Beşiktaş'ın belirlediği rakamın 4 milyon euro.

Gökhan Gönül'e yeni sözleşme teklifi

Bu arada Gökhan Gönül'e de yeni bir teklif sunulacağı belirtildi. Geçen sezon lig dahil 3 kulvarda 38 maçta 3 bin 114 maçta forma giyen Gökhan Gönül, bu sezon Douglas'ın transferine rağmen ilk 3 maçta da 90 dakika forma giydi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül için yönetimin yazılı olmayan bir anlaşması var. O da Gökhan'a kulvarda 30 maçın üzerinde forma giymesi durumunda 1 yıllık ekstra sözleşme verilmesi.