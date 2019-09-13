Galatasaray ile Emlak Konut arasındaki iş birliği sona eriyor

Emlak Konut, Galatasaray ile Florya ve Riva arazileri için yapılan 2016 yılında anlaşmanın feshi için KAP'a bildirim yaptı.

Emlak Konut, Galatasaray Kulübü ile Riva ve Florya arazilerini kapsayan, 2016 yılında yapılan protokolün feshi sürecinin başlatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Florya Mahallesinde kain taşınmaz üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokollerin feshi süreci başlatılmıştır."

Cengiz: Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşunu karşısına almaz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Emlak Konut'un fesih bildirimine çok şaşırdım! Son Divan'da Kemerburgaz konusunun durup dururken neden gündeme geldiğini anlamamıştım ama şimdi anlıyorum. Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşunu karşısına almaz. Florya ve Riva'da biz beklentilerimizi bulamadık, Emlak Konut da bulamadı; onlara da hak veriyorum. Şu anda konu adli bir sürece girdi. Galatasaray'ın devletimizi karşısına alması gibi bir durum söz konusu değil. Şu anda uygun şartları arıyoruz.