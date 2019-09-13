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Pegasus'tan beklenmeyen karar! Kırgızistan'daki iştiraki Air Manas kime satılıyor?

Pegasus Kırgızistan'daki iştiraki Air Manas Air'deki yüzde 49 payının AviaTrade Corp'a satışı için anlaştı.

Pegasus, Kırgızistan'daki iştiraki Air Manas Air'deki yüzde 49 payının tamamının Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren AviaTrade Corp. LP'ye satışı için anlaştı.

Pegasus tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre yalnız iç hat tarifeli yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren Air Manas Air'de satılan payların toplam tutarı 98,918 euro oldu.

Şirketten kap'a yapılan açıklama şöyle:

12.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden aynı tarih itibarıyla Şirketimizin Kırgızistan'da halihazırda yalnız iç hat tarifeli yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki yüzde 49 iştirak payının tamamının Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren AviaTrade Corp. LP'ye satışı için anlaşma sağlanmıştır.

Air Manas Şirket tarafından tam konsolidasyona tabidir ve işlemin Şirket faaliyetlerine ve faaliyet sonuçlarına herhangi önemli bir etkisi bulunması beklenmemektedir.

Pay devri Kırgızistan'da yetkili merciler nezdinde tescil işlemlerinin tamamlanması ile sonuçlanacak olup, tescil işlemlerinin tamamlanması üzerine konu hakkında ayrıca bir duyuru yapılacaktır.

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