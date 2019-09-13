Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa edecek kritik toplantı bugün

AK Parti'nin 3 isimle birlikte ihracını istediği Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu istifa kararı aldı. Davutoğlu istifasını açıklamak üzere bugün kameralar karşısına geçiyor.

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, son dönemde AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert bir dille eleştiriyordu.

AK Parti; il başkanları ile ilçe başkanlarının Davutoğlu'nun ekibi tarafından aranarak "Bizimle misiniz?" sorularının yöneltildiğini öğrenmesi üzerine harekete geçti.Davutoğlu ve beraberindeki bazı isimlerin ihracı istendi.

İhraç öncesi istifa kararı

Ahmet Davutoğlu ise buna karşılık olarak, ihracı beklemeden AK Parti'den istifa etmeye hazırlanıyor. Davutoğlu, istifa kararını bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracak.