Samsun'da çene ameliyatı olan Hülya Karayiğit hem güzelliğine hem de sağlığına kavuştu

Ameliyat ise Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı tarafından gerçekleştiriliyor. Çene deformiteli hastalar konuşmak, yemek, içmek, nefes alma gibi faaliyetlerde günlük yaşantılarında zorluklar yaşayabilirler. Bunun yanı sıra sosyal hayatta da çene ve dolayısı ile yüz görünümleri ile ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorlar.