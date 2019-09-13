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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden açıklandı. Sarı lacivertli ekibin başkanının ziyareti basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

"Keşke öyle bir gücüm olsa"

Ocak ayında yapılan görüşmede Ali Koç, Fenerbahçe için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği şeklindeki söylentilere tepki göstermişti. Koç, "Keşke öyle bir gücüm olsa da, bir ziyaretle Türkiye Bankalar Birliği'ni ayağa kaldırıp, Türk futbolunu kurtarabilseydim. Öyle olsa zaten 17. sırada olmazdım" demişti.

Türk sporu ve Fenerbahçe üzerine sohbet 

Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk sporu ve Fenerbahçe üzerine sohbet ettiklerini, kendisinin de iyi bir Fenerbahçeli olduğunu söyleyerek, "Siyasete girmek gibi bir niyetim yok, bunu defalarca söyledim. Bu görüşmeden siyasete atılacağım anlamı çıkarılmamalı" demişti.

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