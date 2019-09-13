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2020 ÖSYM sınav takvimi YKS ne zaman sınav tarihleri

2019-2020 eğiti yılınında ÖSYM'nin yapacağı sınavlar ne zaman? 2019-2020 yılında KPSS, YKS, LYS, YDS ve ALES sınavları ne zaman yapılacak sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. İşte ÖSYM 2019-2020 yılı sınavlar takvimi...

ÖSYM 2019-2020 yılında yapacağı tüm sınavların sınav tarihleri ve başvuru tarihlerini duyurdu. 2020 yılında YKS, KPSS, DGS, TUS, ALES gibi ÖSYM'nin uyguladığı sınavlara katılacak adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? DGS, KPSS, YKS, ALES sınavlarına başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar....

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

2020 ÖSYM sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Resmi olarak takvim yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2019-2020

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