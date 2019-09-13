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TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi yıllık yüzde 1.2 azaldı

TÜİK, 2019 Temmuz dönemi sanayi üretim endeksini açıkladı. Sanayi üretimi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 gerilerken, haziran ayına kıyasla yüzde 4.3 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4.7 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.5 azaldı.

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