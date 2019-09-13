Uzman açıkladı! Şiddete geç müdahale etmek çözüm sağlamıyor...
ŞİDDET gören kadınların sesini çıkarması gerektiğini belirten Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, “Kadınlar, bu durumun tüm ailelerde olduğunu sanıyor. Oysa ki bu düşünce doğru değil. Bekledikten sonra müdahale etmek bu sorunu çözmüyor” dedi.
Kadına şiddet her geçen gün farkı bir şekilde gündeme gelmeye devam ediyor. Kadınların ilk olarak şiddet gördüğünün farkında olması gerektiğini belirten uzmanlar, bu şiddete karşı çıkmaları konusunda kadınları uyarıyor. Şiddetin sadece fiziksel olarak algılanmaması, en kalıcı hasara ise psikolojik şiddetin sebep olduğunu vurguluyor. Özellikle ilçelerde bulunan Sosyal Hizmet Merkezleri’nde, uzmanlar tarafından şiddet gören kadınlara her türlü desteğin verildiğini belirten Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, “Kadınlar şiddet görmeye başladığında geri bildirimde bulunmalı. Bekledikten sonra müdahale etmek bu sorunu çözmüyor” dedi.
Tüm ailelerde yok
Şiddet gören bir kadının ilk olarak 'şiddet' gördüğünün farkında olması gerektiğini ifade eden Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, “Kadına şiddetin temel nedenlerinden biri toplumdaki kadın erkek eşitsizliğidir. Kadının iş sahibi olmaması, güçlü olmaması, kendi durumuna dair bir farkındalığının olmaması şiddete neden olan temel etkenlerdendir. Fakat asıl önemli olan şu ki şiddet gören kadınlar, bu durumun tüm ailelerde olduğunu sanıyor. Oysa ki bu düşünce doğru değil” dedi.
İtaat edilmesi şiddet davranışını kurumsal hale getiriyor
Şiddet görmeye başladığı zaman kadının bir geri bildirimde bulunması savunan Prof. Dr. Yolcuoğlu, “Şiddet gören kadın, olaya en başında müdahale ederek şiddet gösteren kişiye kendi durumuna dair bir geri bildirim yapmalı. Yani bekledikten sonra müdahale etmek bu sorunu çözmüyor. Daha sonra da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bu durumu ileterek resmi makamlardan yardım almalı. Kadının itaat etmesi şiddet davranışını kurumsal hale getiriyor. Özellikle çocukları varsa, bunun bir gün biteceğini düşünüyor” diye konuştu.
Merkezler yaygınlaşmalı
Bu konuda şiddet gören kadına sosyal hizmet uzmanlarının yardım edebileceğini belirten Prof. Dr. Yolcuoğlu, “Bu kişiler riskleri yöneten, ailedeki problemlere müdahale eden, problemleri önceden gören, kadınlara rehberlik eden ve süreci yöneten meslek elemanıdır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın birçok ilçede Sosyal Hizmet Merkezi var. Şiddet gören bireyler buraya müracaat ederse etkili bir danışmanlık hizmeti alabilir. Zaten bu merkezlerin daha da yaygınlaşması lazım. Bizimle benzer durumdaki ülkelerde 100 bin sosyal hizmet uzmanı varken Türkiye’de bu sayı 2 bin civarında. Ülke çapında bu hizmeti veren kurumlar olmalı” önerisinde bulundu.