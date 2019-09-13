Uzman açıkladı! Şiddete geç müdahale etmek çözüm sağlamıyor...

Tüm ailelerde yok

Şiddet gören bir kadının ilk olarak 'şiddet' gördüğünün farkında olması gerektiğini ifade eden Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, “Kadına şiddetin temel nedenlerinden biri toplumdaki kadın erkek eşitsizliğidir. Kadının iş sahibi olmaması, güçlü olmaması, kendi durumuna dair bir farkındalığının olmaması şiddete neden olan temel etkenlerdendir. Fakat asıl önemli olan şu ki şiddet gören kadınlar, bu durumun tüm ailelerde olduğunu sanıyor. Oysa ki bu düşünce doğru değil” dedi.