Abdullah Gül CHP'nin çatı adayı mı olacak? Ahmet Hakan'dan bomba ifadeler

2023 seçimlerinde yeniden aday olacağını açıklayan Muharrem İnce'nin "Şanssız, kadersiz, balsız bir siyasetçi" olduğunu yazan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Erdoğan için "en bahtı açık siyasetçi" dedi.

Ahmet Hakan, İnce için "Kendine güveni, samimiyeti, risk alma kabiliyeti, cesareti mizah duygusu var ama maalesef şansı yok." yorumunda bulundu.

Öte yandan önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret eden Hakan "Muhalefetin şimdiden üç adayı" olduğunu yazdı.

"Maalesef şansı yok"

İnce'yi, Erdoğan ve İmamoğlu ile karşılaştıran Hakan "Bir şanssızlık abidesi gibi yükseliyor siyasette. Elektrik yaratma potansiyeli var... Hakikiliği var... Mizah duygusu var... Kendine güveni var... Taşı gediğine koyabilme özelliği var... Risk alma kabiliyeti var... Cesareti var... Özeleştiri yapma becerisi var... Samimiyeti var... Değişebilme ve değiştirme gücü var... Maalesef şansı yok." yorumunda bulundu.

"Muhalefetin şimdiden üç adayı var"

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret eden Ahmet Hakan "Muhalefetin şimdiden üç adayı var" diye yazdı. Hakan'a göre bu adaylar, Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, Abdullah Gül.

Hakan, tahminini şöyle sıraladı:

-İstanbul’da iyi işler yaparsa... Aday kesinlikle Ekrem İmamoğlu olur.

-İmamoğlu İstanbul’da bariz başarısız olursa... İnce’ye gün doğabilir.

-Kemal Bey “İlle de çatı aday” derse... Gül potaya girebilir.

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...