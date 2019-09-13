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Tribünde sigarayla görüntülendi yaşını duyan inanamadı İngiliz The Sun'a haber oldu

İhlas Haber Ajansı

Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sigara içerken görüntülere takılan ve yaşı küçük sigara içen biri olarak görülen, ancak daha sonra 36 yaşında olduğu anlaşılan Kenan Vatansever, İngiliz The Sun'a haber oldu.

Bursaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde televizyona yansıyan görüntü sonrası Türkiye'nin en çok konuşulan adamı haline gelen Kenan Vatansever, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından biri olan The Sun'a haber oldu. The Sun, Bursaspor-Fenerbahçe maçındaki o görüntüleri okuyucuları ile paylaştı.

Abisi aramış 'herkes seni konuşuyor' demiş

Maç izlediği sırada olanlardan tamamen habersiz olduğunu söyleyen Vatansever, "Olaydan tamamen habersizdim, ağabeyim arayarak, 'Kenan sen ne yaptın? Herkes seni konuşuyor' dedi. Daha sonra sigara içtiğim fotoğrafı attı, görünce ben de şaşırdım. Daha ne olduğunu anlayamadan Bursaspor taraftarları yanıma gelip resim çekilmeye başladı benimle. Onun şokunu atlatamadan yanıma polisler geldi. 'Kardeşim sen ne yaptın? Senin yaşın kaç? Neden sigara içiyorsun?' gibisinden sorular yöneltti. Ben de kimliğimi gösterdiğimde işlem yapılmayacağını daha sonra tekrar benimle iletişime geçeceklerini söylediler. Maç bitene kadar sosyal medya üzerinden çok fazla mesaj geldi, telefonum hiç susmadı, açıkçası maçı izleyemedim" dedi.

Sigarayı bırakma sözü verdi

"Özel maçta böyle bir olayla gündeme gelmek istemezdim" diyen Vatansever, "Çocuklar için düzenlenen özel maçta sigara içerek kötü örnek olmak istemezdim, ama dediğim gibi 36 yaşında olduğum için böyle bir şey olacağını tahmin edemedim. Sigara sağlığa zararlı, çocuklarımıza kötü örnek oldum, ama buradan söz veriyorum, sigarayı bırakmaya çalışacağım" diye konuştu. Kenan Vatansever, geçtiğimiz günlerde Özlüce İbrahim Tesisleri'ne giderek Başkan Mesut Mestan ile görüşmüştü.

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