CHP'li başkanlar ne istedi Erdoğan ne yanıt verdi? Selvi dikkat çeken detaylar paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde toplamasının yankıları sürüyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, CHP'li başkanların Erdoğan'dan taleplerinden öne çıkan 6 maddeyi tek tek sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti farketmeksizin belediye başkanlarını Beştepe'de bir araya getirmesi gündemin üst sıralarında yer alıyor. Toplantıyla ilgili dikkat çeken detaylar gelmeye devam ediyor.

Selvi, İmamoğlu'nun ortak olarak belirledikleri 6 maddeyi tek tek sıraladığını söylerken Erdoğan'ın bu başlıklarda bakanlara talimat verdiğini aktardı.

İşte İmamoğlu'nun dile getirdiği 6 madde

1- Büyükşehir yasasıyla ilgili bir değişiklik çalışması yapıldığı söyleniyor. CHP’li belediyeler olarak bu çalışmada yer almak istiyoruz.

2- Kamu kuruluşları ve bakanlıklar muhalefet belediyelerine de yardımcı olsun.

3- Belediyelerin üzerinde büyük bir borç yükü var. Belediyelerin borçlarıyla ilgili olarak yeniden yapılandırılmaya gidilsin. Sayın Erdoğan, ilk Başbakan olduğunuz zaman bunu yapmıştınız. Yeniden yapılmasını talep ediyoruz.

4- Belediyelerin KDV ödemesi gibi kamudan alacaklarının ödenmesini istiyoruz.

5- Belediyelerin borçlandırılmasıyla ilgili olarak Hazine ve İller Bankası’nın yardımcı olmasını talep ediyoruz.

6- Kamulaştırmada devlet belediyelere destek versin.

Mansur Yavaş ve Berat Albayrak diyaloğu

Selvi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, belediyelerin üzerindeki borç yükünden söz ettiğini ve bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın “Devlette büyük bir yük var. Ancak iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan belediyelerimize yardımcı olacağız” dediğini aktardı.

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