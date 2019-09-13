HDP'den Diyarbakır saldırısına ilişkin açıklama! Saldırıyı kınıyor sorumluların bulunmasını istiyoruz

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün yaşanan 7 kişinin öldüğü ve 10 kişinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

HDP'nin saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada şunlara yer verildi:

"Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Kulp ilçesinde yaşanmış olan ve 7 kişinin ölümü 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan saldırıyı kınıyoruz. Öncelikle yaşamını yitirmiş olanlara rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Durumun acilen ve en etkin biçimde soruşturulmalı

Bu asla kabul edilemez durumun acilen ve en etkin biçimde soruşturulması için gerekli adımların atılmasını, sorumluların bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz. Bugün ilçe başkanımızın göz altına alınması ve Belediye Eş Başkanımızın evinin basılması ciddi bir soruşturma yerine yeni bir algı operasyonu peşinde olunduğuna dair ilk işaretlerdir. Bu toprakların her bir karışının huzur ve barış içinde, insanca yaşanabilir hale gelmesi için hem demokratik siyasette hem de toplumsal alanda yapılması gerekenleri yerine getirmedeki duruşumuzu sürdürmekte kararlıyız."

“Kulp’ta yaşanan saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz”



Dün akşam Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yaşanmış olan ve 7 kişinin ölümü, 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan saldırıya ilişkin Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin açıklaması https://t.co/7wQd6fsWnl — HDP (@HDPgenelmerkezi) September 13, 2019

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün meydana gelen patlamanın ardından, HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alınmıştı.