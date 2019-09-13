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Rasim Ozan Kütahyalı'ya Boşnaklara hakaretten 10 ay hapis

Demirören Haber Ajansı

Yorumcu olduğu bir televizyon kanalında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Kütahyalı'yı, "Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan  10 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu.  Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda müşteki katıldı.

10 ay hapis cezası 

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kütahyalı'yı "Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan sanığın kasta dayalı ağırlığı, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği zaman, suçun konusunun önemi ve değerini dikkate alarak 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık Kütahyalı'ya iyi hal indirimi uygulanmadı.  Mahkeme, sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas olmazsa dahi birden fazla birden fazla mahkumiyet kararı bulunmasını dikkate alındığında  sanık Kütahyalı'nın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından verilen hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

İddianame

İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de katıldığı programında,  yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyordu. Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı'nın suçlamayı kabul etmediği ancak tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyordu. Sanık Kütahyalı'nın "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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