Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Cani evlat tutuklandı
BURSA'da Berke Karasu isimli genç annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Cani evlat tutuklanarak cezaevine gönderildi.
48 yaşındaki annesi ile arasında geçmişte husumet bulunmayan ve okul ile alakalı çeşitli yalanlar söylediği öğrenilen katil zanlısı Berke Karasu evde annesi Tülin Beygirci'yi vahşice öldürmüştü. Zanlı cinayeti işledikten sonra eğitimine devam ettiği Denizli'ye gitmişti. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri ve Bursa Cinayet Büro ekiplerinin ortak çalışması sonrasında göz altına alınan zanlı, cinayeti de itiraf etmişti.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusundan sonra zanlı Gemlik Adliyesine sevk edildi. Annesini öldüren zanlının rahat tavırları dikkat çekti. Gece geç saatlere kadar soruşturma savcısına ifade veren ve tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edilen zanlı, burada verdiği ifadenin ardından tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi.
Güvenlik güçleri titizlikle davaya odaklanıp kamera kayıtlarından cani evladın annesini öldürdüğünü tespit etmişti. İlk ifadesinde en son 10 gün önce Gemlik'e geldiğini belirten Karasu'nun polis ekiplerinin kendisine olay günü aldığı otobüs biletini ve güvenlik kamerası görüntülerini gösterince suçunu itiraf etti.
on sınıf öğrencisi olan Karasu'nun mezun olamadığı için annesinin baskısından çekindiğini, kendisini baskı altında hissettiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Berke Karasu'nun hedef şaşırtıp olayı namus cinayeti şeklinde göstermek için elbise dolabına annesinin kanı ile "Bu mahallenin onuru var" diye yazdığı bildirildi.