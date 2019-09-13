Annesini 50 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! Cani evlat tutuklandı

on sınıf öğrencisi olan Karasu'nun mezun olamadığı için annesinin baskısından çekindiğini, kendisini baskı altında hissettiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Berke Karasu'nun hedef şaşırtıp olayı namus cinayeti şeklinde göstermek için elbise dolabına annesinin kanı ile "Bu mahallenin onuru var" diye yazdığı bildirildi.