Dilipak'tan AK Parti'deki kabine değişikliği sözleri: Bu motor patlar

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AK Parti kulislerinde uzun süredir konuşulan kabine değişikliğine ilişkin "Bu motor patlar. Hem gaza ve hem frene basarsanız olacağı budur" ifadelerini kullandı.

Dilipak, mevcut 16 bakanlığın yerine 8 bakanlığın yeterli olacağını savunarak "Bana kalırsa bakanlıkların sayısı çok fazla. İlk elenmesi gereken bakanlıklar Gençlik ve Kültür" ifadelerini kullandı.

"Mevzuat ve bürokrasi üretiyoruz"

"Bakanların bakanlık dışındaki işlerden derhal el çektirilmesi gerek" diyen Dilipak "Hızlı karar alsın diye başkanlık sistemine geçiyoruz, sonra da sürekli mevzuat ve bürokrasi üretiyoruz" diye konuştu.

'Bu kadar bakan çok değil mi?' başlıklı yazısında Dilipak, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın bir kamu finans havuzu olduğunu hatırlatarak, "Ona benzer bugün devlette kamu personel havuzu oluşturmak gerek" tavsiyesinde bulundu.

"Bu motor patlar"

Dilipak, "Bu motor patlar. Hem gaza ve hem frene basarsanız olacağı budur" ifadesini kullanan Dilipak, yazısında şunlara da değindi:

Toplam 16 bakan var. Bana kalırsa bakanlıkların sayısı çok fazla. Asıl, olmazsa olmaz bakanlıklar, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Savunma, Maliye, Sanayi ve İktisat, Maarif ve İçtimai İşler diye 8 bakanlık. Bu kadar yeter. İlk elenmesi gereken bakanlıklar Gençlik ve Kültür. İkisini de Maarif’e bağlamak gerek. “Milli Maarif” filan olmaz. Kültür’ün “Turizm”i Ekonomi Bakanlığına. Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik İçtimai İşler’e, Ticaret ile Sanayi birleştirilebilir. Sağlık Sosyal İşlere, Gıda-Tarım, Orman, Enerji ve Maden, Ulaştırma, İktisat’a bağlanabilir aslında.

Tabi bekâra karı boşamak kolay. O kadar bakan olmak için sırada bekleyen varken 16’yı 8’e çekmek çok da akıllıca bir tercih gözükmeyebilir... Olur, olmaz, o ayrı bir şey, ben sadece sizi bu konu üzerinde düşündürmek istiyorum.

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