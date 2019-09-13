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Kaskodan para alabilmek için aracını 35 metreden şarampole yuvarladı

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde otomobilini 35 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlayıp perte çıkararak kaskodan yararlanmak isteyen sürücünün bu kadarına da pes dedirten planı, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde suya düştü.

Jandarma ekiplerine 2 Eylül 2019 Perşembe günü saat 22.30 sıralarında T.K. isimli şahıs tarafından bir kaza ihbarı yapıldı. İhbarı alan Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timi kısa süre içerisinde ihbarın yapıldığı olay yerine giderek incelemelere başladı.

İfadesi şüphe çekti

İncelemeler esnasında T.K. isimli sürücü, kullandığı otomobilin Sapanca ilçesine bağlı Akçay Mahallesi mevkiinde 35 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlandığını ve araç şarampole yuvarlanmadan önce ise kendisini dışarı attığını beyan etti.

Jandarma asayiş timinin olay yeri incelemesi sonucunda, şahsın beyanı ve o anki durumundan şüphelenilerek durum, olay yerine çağrılan trafik tim personeli ile paylaşıldı. Şüphe üzerine ekipler, savcılık kararı ile T.K. isimli sürücünün cep telefonuna el koyarak inceleme başlattı. T.K. isimli şahsın telefonunda bulunan WhatsApp yazışmaları incelendiği esnada şahsın bahse konu aracı ‘perte’ çıkarıp kaskodan yararlanmak amacı ile böyle bir plan yaptığı yazışmalardan tespit edildi.

Olay hakkında Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek şahıs hakkında savcının talimatı ile “Suç Uydurma” şüphesi ile tahkikata başlanıldı. Bahse konu otomobil, olay yerine gelen kurtarıcı vasıta ile uçurumdan çıkarılarak yedi emin parkına teslim edildi. İfadesi alınan T.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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