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YKS ek tercih sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM

YKS ek tercihlerinin üzerinden 2 gün geçerken yavaş yavaş sonuçlara ilişkin aramalar sıklaşıyor. ÖSYM resmi sitesi ve ÖSYM'nin sosyal medya hesapları günlük olarak kontrol edilirken "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?" sorusuna cevap aranıyor.

YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar 71 bin kontenjan için başvuruda bulundular. 5-11 Eylül tarihleri arasında alınan başvuruların sona ermesiyle birlikte sonuç tarihi araştırılmaya başlandı.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den yapılan bir yok. Geçen sene başvurular 14-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 28 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında bu yılki ek tercih sonuçlarının 19 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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