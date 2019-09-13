Bilal Erdoğan'la tokalaşması sorulan Meral Akşener'den çarpıcı çıkış

Bilal Erdoğan'ın kendisini oturarak karşılamasıyla ilgili ilk kez konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu siyasi falan değil, insani bir nezakettir. Bilal Erdoğan'ı atlayıp geçseydim ne olacaktı?" ifadelerini kullandı.

Akşener, katıldığı Elmalı yağlı güreş töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, yerinden kalkmadan kendisiyle tokalaşma görüntülerinin anımsatılması üzerine Akşener, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Buradaki görüntüyü cebimize koyduk"

Elmalı Belediyesi İYİ Parti'de olduğu için "ev sahibi" konumunda olduklarına işaret eden Akşener, şöyle konuştu: Esas mesele şu; orada Vali'nin yanında Bilal Erdoğan hangi sıfatla, hangi pozisyon ile oturuyor idi? Sorulması gereken budur. Ve biz de buradaki görüntüyü cebimize koyduk.