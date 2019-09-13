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Avukatı Aydın Erdoğan açıkladı: Demirtaş her an özgür kalabilir

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Aydın Erdoğan, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi kararı sonrası Demirtaş'ın tahliyesi önünde herhangi bir engel kalmadığını belirterek, "Her an özgür olabilir" ifadelerini kullandı.

Aydın Erdoğan, müvekkilinin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı dosyada mahkemenin 2 Eylül günü tahliye kararı verdiğini, savcılığın 'yeniden tutuklama' talebiyle itirazının da bir üst mahkeme olan 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini söyledi.

Rudaw'a konuşan Demirtaş'ın avukatlarından Erdoğan, "Bundan sonra Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kalması için bir sebep kalmadı" diyerek şöyle devam etti:

"Şu anda bir engel kalmadı artık"

Bilindiği üzere Sayın Demirtaş’ın daha önce bir konuşmasından dolayı aldığı 4 yıl 8 aylık bir cezası vardı. O cezanın karşılığını halihazırda yatmış bulunuyor. Yani bugün Türkiye’de mevcut yürürlülükteki yasalara göre şu anda ona verilen cezasını yatmış durumdadır. Bazı bürokratik işlemler var, gecikmeler oluyor. Bizim elimizde olmayan nedenler, bizim tam olarak bilemediğimiz nedenler var.

Ama her an Sayın Demirtaş’ı dışarıda özgür olarak görme şansımız var artık. Şu anda bir engel kalmadı artık.

"Cezası tamamen kanunsuzdu"

Demirtaş’ın tutuklanması için hukuki hiçbir gerekçe olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Verilen mahkumiyet cezası tamamen kanunsuzdu. Yani o 4 yıl 8 aylık ceza, bir barış konuşmasında, tamamen ülkede barışı tesis etmek için yapılan çabaları anlattığı bir konuşmadan ötürüydü. Örgüt propagandası yaptığı sayılarak cezalandırıldı. Asla öyle bir niteliği yoktu ve tamamen kanunsuz olarak cezalandırıldı" diye konuştu.

"Mahkeme AİHM'in verdiği tahliye kararına uymadı"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demirtaş hakkında verdiği karara da değinen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu karar hakkında hamle yapacaklarını söylediğini hatırlattı. 

Erdoğan, "Bu 4 yıl 8 aylık ceza bu şekilde verildi ve mahkeme de AİHM’in verdiği tahliye kararına uymadı. Şimdi ise 18 Eylül günü AİHM yeniden Demirtaş’ın aleyhine olan bu durumları yeniden görüşecek ve bir karar verecek. O karardan önce de ‘Türkiye’de hukuk işliyor’ görüntüsü vermek için mahkeme tahliye kararı verdi. Mahkeme bu kararı verdi ama Selahattin Demirtaş’a karşı işlenen hukuksuzluklar bitmiyor. Bu Türkiye’de bilinen bir durum. O nedenle her an özgür olabilir" diye konuştu.

Avukat Erdoğan, Demirtaş'ın durumunun birkaç gün içerisinde açığa kavuşacağını belirtti.
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