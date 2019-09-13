İş Bankası'ndan da indirim geldi! işte yeni konut kredisi faiz oranı

Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 faiz oranı uygulayacak. Banka böylece 1,39 olan faiz oranını düşürmüş oldu.

Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası'nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye "isbank.com.tr", "0850 724 0 724" Telefon Şubesi ve tüm İş Bankası şubelerinden ulaşılabiliyor.

Konut kredi faizleri son günlerde oldukça gündemde. Ve sıklıkla özel bankalarında faiz oranlarında indirim yapması bekleniyordu. Şimdiye kadar yapılan indirimler şu şekilde.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faizleri

Ziraat Bankası konut ürün paketi kapsamında %0.99 faiz oranı sunuyor. Kampanya haricinde ise banka %1.39 konut kredisi faiz oranı kullandırıyor.

HalkBank Konut Kredisi Oranları

HalkBank kampanyalı hesaplı evim konut kredisi dahilinde %0.99, canım evim konut kredisi ürünü kapsamında ise %1.39 faiz oranı sunuyor.

VakıfBank Konut Kredisi Faiz Oranları

VakıfBank kampanyalı sarı panjur konut kredisi için %0.99 faiz oranı sunarken standart konut kredisi kapsamında %1.49 faiz oranı ile konut kredisi sağlıyor.

İNG Konut Kredisi Faiz Oranı

İNG konut kredisi faiz indirimi sonrasında 3 yıl vadeye kadar %1.39, 10 yıl vadeye kadar ise %1.34 faiz oranı kullandırmaya başladı. Bankanın söz konusu kampanyalı oranlarından yararlanmak için konut kredisine ek sigortaların kullanılması gerekiyor.

TEB Konut Kredisi Faiz Oranı

TEB kampanyalı konut kredisi ürünleri için faiz oranlarını tüm vadelerde 10 yıla kadar %1.35’e düşürdü. Banka tabela konut kredisi faizleri için %2.58 faiz oranı sunuyor.

Akbank Konut Kredisi Oranları

Akbank 4 yıl vadeye kadar %1.39, 10 yıl vadeye kadar ise %1.35 faiz oranı ile konut kredisi kullandırmaya başladı.

Garanti BBVA Konut Kredisi Faizleri

Garanti BBVA 1 yıl vadeye kadar %1.45, 2 yıl vadeye dek %1.37 ve 3 ile 10 yıl vade arasında %1.36 konut kredisi faiz oranı sunuyor.

Kuveyt Türk Konut Finansmanı Oranları

Kuveyt Türk Katılım Bankası 10 yıla dek tüm vadelerde %1.37 kar payı oranı ile konut finansmanı kullanılıyor.

Yapı Kredi Konut Kredisi Faiz Oranları

Yapı Kredi Bankası faiz indirimi sonrasından 10 yıl vadeye kadar tüm vadeler için %1.39 konut kredisi faiz oranı sunuyor.

ICBC Konut Kredisi Faiz Oranları

ICBC Bank dün gerçekleştirdiği indirim sonrasında kampanyalı yeni evim konut kredisi için %1.43 faiz oranı sunmaya başladı.

Türkiye Finans Bankası Konut Finansmanı Oranları

Türkiye Finans Katılım Bankası 10 yıl vadeye dek %1.6 kar payı oranı ile konut finansmanı kullandırıyor.

İş Bankası Konut Kredisi Faizleri

İş Bankası kampanyalı Sonbahar Konut Kredisi faiz oranları dahilinde120 ay vadeye kadar faiz oranlarını %1.17 olarak kullandırmaya başladı. Banka tabela konut kredisi için de %2.2 faiz oranı kullandırıyor.

QNB Finansbank Konut Kredisi Oranları

QNB Finansbank 10 yıl vadeye dek %1.59 faiz oranı ile konut kredisi sunuyor.

Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranları

Şekerbank 5 yıl vadeye kadar %1.79, 10 yıl vadeye kadar %1.94 konut kredisi faiz oranı sunuyor.

Anadolubank Konut Kredisi Faizleri

Anadolubank konut kredisi faiz oranları dahilinde 10 yıl vadeye kadar %1.97 faiz oranı kullandırıyor.

HSBC Konut Kredisi Faizleri

HSBC Bank 10 yıl vadeye kadar %1.99 faizli konut kredisi kullandırıyor.

DenizBank Konut Kredisi Faiz Oranları

DenizBank kampanyalı konut kredisi için %2.05 faiz oranı ile kredi sunuyor.