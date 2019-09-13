İstifasını açıklayan Ahmet Davutoğlu kuracağı partinin binası kamuoyuna yansıdı

Ak Parti'den ihraç süreci ile karşı karşıyken hamle yapıp bugün istifasını açıklayan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, istifasını duyurduğu basın toplantısını, yeni parti için tuttuğu 3 katlı binada yaptı. Bina kuracağı partinin genel merkezi olacak.

Türkiye siyaset sahnesi geçtiğimiz saatlerde, Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilip ihracına kesin gözüyle bakılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibindeki 4 ismin AK Parti'den istifasına tanıklık etti.

Gündeme bomba gibi düşen istifa açıklamasının peşi sıra dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

İstifayı yeni parti binasında duyurdular

Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa ettiğini Ankara Beysukent'teki Çalışma Ofisi'nde yaptığı basın toplantısı ile duyurdu.

Böylece Davutoğlu'nun partisinin binası kamuoyuna yansımış oldu.

Davutoğlu'nun görüşmelerini, kuracağı yeni partisi için tuttuğu binada gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Bina basına yansımıştı

Parti kurma çalışmalarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin, genel merkez olarak kullanılmak üzere Ankara Beysukent'te üç katlı bir bina tuttuğu geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı.

Fox TV'de yer alan habere göre, Davutoğlu'nun kuracağı partisi için tuttuğu Ankara Beysukent'te bulunan 3 katlı bina ilk kez görüntülenmişti. Görüntülerde binanın yoğun güvenlik kameralarıyla izlendiği görünürken, binanın duvarlarında bulunan Ahmet Davutoğlu posterleri de dikkat çekmişti.