Süleyman Soylu Diyarbakır'da annelere destek verip HDP'yi suçladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ederken ''Terör destekçilerine büyük bir ders vereceğiz'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

''Bütün Türkiye sizinle tek yürek''

Çocukları için eylem yapan ailelere seslenen Soylu, ''Bütün Türkiye sizinle tek yürek. Bu adım hayırlı ve güçlü bir adımdır. Diyarbakır'da bir kızı annesi ile buluşturmanın, kucaklaştırmanın hissini insan olan herkesi başka bir yere taşımaktadır. Ayağınıza sağlık, Allah sizden razı olsun.'' dedi.

''HDP, bu annelerin masum çocuklarını alıp terör örgütüne katan yapıdır"

''Terör destekçilerine büyük bir ders vereceğiz'' diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı; ''HDP, bu annelerin masum çocuklarını alıp terör örgütüne katan yapıdır."