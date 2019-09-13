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Bülent Arınç'tan Diyarbakır saldırısı açıklaması

HDP'li Ahmet Türk'ün terörle ilgisinin olmadığını söyleyerek tepkileri üzerine çeken Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da 7 sivilin öldüğü terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı.

Hain saldırıya yurdun dört bir yanından lanet yağarken bir açıklama Bülent Arınç'tan geldi. Eleştiri oklarının hedefindeki Arınç, sessizliğini bozdu ve 7 köylünün öldüğü Diyarbakır saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından "PKK’lı hainlerin Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde düzenlediği menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

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