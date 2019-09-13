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Oktay Usta aşure tarifi malzeme sırası nasıl ceviz ne zaman konur?

Aşure günü 2019 9 Eylül'de başladı. Aşure tarifi kadar aşure yaparken okunan dualarda önemli. Aşure yapımı sırasında hangi duayı okumak gerekiyor, Arapça okunuşu ve Türkçe manası nedir? İşte asure duasi;

Muharrem ayı içinde olan Aşure günü 9 Eylül'de başladı. Aşure yaparken hangi dualar okunmalı, aşure yaparken okunacak Türkçe-Arapça duaların anlamı ve okunuşları haberimizde olacak.

Aşure yaparken 10 defa şu dua okunmalı: ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''. Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktin­de 2 rek'at namaz kılınır. Sadaka vermek de aşure gününe has bir sünnettir. 

Ölümden emin eden aşure duası : Şeyh Şihaübddin-i Sühreverdi (k.s)’dan nakil edilmiştir ki, Her kim bu duayı Aşure günü 3 kere okursa ölümden bile emin olur.. Zira o sene ölümü takdir edilmiş olanlar bu duayı okuyamazlar.. ALLAH bunu ona okutmaz buyurmuştur…

Aşure Duasının Arapça Okunuşu : Elhamdulillahi rabbil alemin. Vessaletü vesselamü ala seyyidine Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain. Allahümme entel bediyül gadim. El hayyul kerim. El hannanül mennan ve hezihi senetün tecidün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim. Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram. Bi ramhmetike ya erhamer rahimin. Ve sallahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytine ecmain. 

Aşure duasının manası: Hamd alemlerin RAB bi olan ALLAH a mahsustur…Salatü Selam onun biricik RASÜL ü Efendimiz sav ve onun aline eshabına olsun.. Kendinden evvel hiçbir varlık olmıyan…Varlığı,hayatı,kullarına keremi,ziyade merhameti,nimetler bagışlaması sonsuz ve devamlı olan sensin ALLAH ım… İşte bu yeni yıldır ki,bu yıl boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan beni korumanı,daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı,senden dilerim.. Ey CELAL ve İKRAM sahibi ALLAH ım….Ey ERHAMUR RAHİMİN olan RAB bim rametinin bereketiyle duamızı kabul et… ALLAH ın selamı hz MUHAMMED MUSTAFA (sav) ın ve onun alinin ashabının ehli beytinin üzerine olsun..

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