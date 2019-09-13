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Bu haber Bilecik'ten! Muska yazdırmak için gittiği üfürükçü kadına kabusu yaşattı

BİLECİK'te uykusuzluk problemi yaşayan talihsiz kadın, muska yazdırmak için evine gittiği gözü dönmüş sapığın cinsel saldırısına uğradı.

H.Ç. (21) isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, Mustafa Özkaram (63) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muska için gitti cinsel saldırıya uğradı

Olay, Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç., uyku problemi yaşayınca muska yazdırmak için gittiği Mustafa Özkaram'ın evinde cinsel saldırıya uğradı. H.Ç.'nin şikayeti üzerine Özkaram, polis tarafından evinde gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Özkaram'ın evinde yapılan aramada çok sayıda muska bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özkaram, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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