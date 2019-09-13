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Bayrampaşa'da 'gelin arabası' ile 1.7 milyon liralık soygun

Demirören Haber Ajansı

BAYRAMPAŞA'da  "Evleniyoruz" yazılı araçlı saldırganlar, 1,7 milyon liralık gasp yaptı.

Olay öğle saatlerinde Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy'de bir fabrikada çalışan 2 kişi, Bayrampaşa'ya para çekmeye geldi.

Bankaya girerek para çeken çalışanlar araçlarına bineceği sırada yanlarına üzerinde "Evleniyoruz" yazısı bulunan  bir araç yaklaştı. Araçtan inen gaspçılar. Kamil Aldağ'ı bacağından yaralayarak içerisinde 1.7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı.

Paranın Hadımköy'de bakır işleri yapan büyük firmaya ait olduğu öğrenilirken polisin camında "evleniyoruz" yazısı bulunan araçla kaçan 3 gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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