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Eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil vefat etti

Eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil hayatını kaybetti.

Koyuncugil için yarın saat 12.00'de TBMM'de tören düzenlenecek. Süleyman Koyuncugil'in naaşı, öğle vakti Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gaziantep'te 1946'da doğan Koyuncugil, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Mimarlık yapan Süleyman Koyuncugil, Demokratik Sol Parti Kurucu Üyesi olarak görev yaptı.

17'nci. Dönemde Gaziantep'ten milletvekili seçilen Koyuncugil, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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