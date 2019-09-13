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Avrupa Birliği'nden güvenli bölge açıklaması! Takipteyiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü ABD ile Türkiye arasında Fırat'ın doğusunda "güvenli bölge" oluşturmaya yönelik görüşmeleri takip ettiklerini bildirdi.

Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, ABD ile Türkiye arasındaki güvenli bölge kurulması görüşmelerini takip ettiklerini belirterek, "Genel anlamda hedef, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeni silahlı çatışmaların önüne geçmek olmalı. Suriye'de sürdürülebilir çözüm ancak Birleşmiş Milletler kararları ile uyumlu bir siyasi geçiş ile sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Brexit görüşmesi

Öte yandan bir diğer Sözcü Natasha Bertaud ise yaptığı açıklamada İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in 16 Eylül'de Lüksemburg'da Brexit gündemli çalışma yemeğinde bir araya geleceğini kaydetti. Johnson başbakanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ikili ilk yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor

Başbakan Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor. İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

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